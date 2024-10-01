Нигматуллин: защитники «Спартака» не имеют права устраивать проходной двор в обороне

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин подверг критике защитников московского «Спартака».

«У «Спартака» наметилась определённая проблема в обороне. Это было в матче с «Динамо» и с «Локомотивом». Хочется говорить хорошее про Станковича и его работу, но команде не хватает стабильности, и клуб испытывает кадровые проблемы. Те люди, на которых рассчитывает Станкович, не справляются со своими обязанностями. Это прежде всего про оборону. Защитники «Спартака» не имеют права устраивать проходной двор в обороне», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.