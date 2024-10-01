Генич: у «Спартака» была классная чёрная форма, казалось, что Виллиан Жозе похудел

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о нападающем московского «Спартака» Виллиане Жозе.

«Когда ты количественно увеличиваешь команду и не делаешь её сильнее, ну, за исключением трансфера Барко, про него уже все сказали, действительно футболист, делающий разницу… Но с Виллианом Жозе ты не угадываешь. У «Спартака» была классная чёрная форма в этом матче. И по ней казалось, что, может быть, и похудел.

Когда он начал сбрасывать вес, было очевидно, что где-то он травму получит, потому что когда ты быстро начинаешь вес сгонять, и там не всегда может быть правильно. Где-то мышца может не выдерживать, поэтому он пропустил часть», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».