РФС пригрозил фанатам «Зенита» серьёзными наказаниями за оскорбления Соболева

Фанатское движение «Зенита» под названием «Ландскрона» в соцсетях сообщило, что РФС пригрозил им новыми наказаниями за оскорбительные кричалки в адрес Александра Соболева.

Так, РФС может полностью дисквалифицировать фанатские трибуны «Зенита» на матчи плей-офф Кубка России в случае повторных нарушений в виде нецензурных кричалок. Кроме того, фанатам может грозить административная ответственность.

«Также нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности. В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования «Зенит» — позор российского футбола», едва ли могли поступить иначе», — сказано в заявлении фанатов.