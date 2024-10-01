Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС пригрозил фанатам «Зенита» серьёзными наказаниями за оскорбления Соболева

РФС пригрозил фанатам «Зенита» серьёзными наказаниями за оскорбления Соболева
Аудио-версия:
Комментарии

Фанатское движение «Зенита» под названием «Ландскрона» в соцсетях сообщило, что РФС пригрозил им новыми наказаниями за оскорбительные кричалки в адрес Александра Соболева.

Так, РФС может полностью дисквалифицировать фанатские трибуны «Зенита» на матчи плей-офф Кубка России в случае повторных нарушений в виде нецензурных кричалок. Кроме того, фанатам может грозить административная ответственность.

«Также нам обещают массово фиксировать всех, кто будет использовать нецензурную лексику, и привлекать к административной ответственности. В целом в этом нет ничего удивительного. Люди, которые согласовывают время начала кубковых матчей с УЕФА, не допускают крымские клубы до розыгрыша Кубка России и просто выписывают штрафы за безобидные скандирования «Зенит» — позор российского футбола», едва ли могли поступить иначе», — сказано в заявлении фанатов.

Материалы по теме
Андрей Аршавин рассказал, как «Зенит» принимал решение по Александру Соболеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android