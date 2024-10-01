Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Манчестер Сити» Йоветич стал игроком «Омонии»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Йоветич стал игроком «Омонии»
Комментарии

34-летний черногорский нападающий Стеван Йоветич, ранее выступавший за «Манчестер Сити», стал игроком «Омонии». Срок соглашения игрока с клубом составляет два года. За свою новую команду Йоветич будет выступать под 8-м номером.

Фото: ФК «Омония»

«Мы приветствуем Стевана Йоветича в семье «Омонии» и желаем ему всяческих успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Помимо «Манчестер Сити», за свою карьеру Йоветич поиграл за такие команды, как «Фиорентина», «Интер», «Севилья», «Монако» и «Герта». Последним клубом черногорского нападающего был греческий «Олимпиакос». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

Материалы по теме
В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе от подписания Йоветича ради Пьянича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android