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Ван Бастен — об Угарте: это идиотизм, что «Ман Юнайтед» столько потратил на таких игроков

Ван Бастен — об Угарте: это идиотизм, что «Ман Юнайтед» столько потратил на таких игроков
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Бывший нидерландский нападающий Марко ван Бастен раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед», а также намекнул, что манкунианский клуб не лучшим образом провёл трансферную кампанию минувшим летом.

«Видел этого новенького парня, Угарте, в последнем матче. За него заплатили € 50 млн, а он ходит по полю пешком! Как это возможно? Это идиотизм, что тен Хаг потратил столько денег на игроков, которые просто недостаточно хороши», — приводит слова ван Бастена британское онлайн-издание Mirror.

Мануэль Угарте присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом этого года из «ПСЖ». После шести туров английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

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