Генич высказался о ситуации с контрактом Кордобы с «Краснодаром»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации с завершающимся контрактом колумбийского нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром». Действующее соглашения форварда с «быками» рассчитано до лета 2025 года.

— Мне кажется, тут надо ждать зиму. Потому что она для «Краснодара» будет очень непростой. Так как Кордоба уже может подписывать с кем-то контракт. Зная щедрость Сергея Николаевича, он же так часто делает. «Краснодар» уже переподписал всех своих. Мозес забил два, и с ним сразу переподписали. Ленини сыграл хороший матч, с ним переподписали. Са нашли там пунктик по пролонгации, ещё на год продлили. И если Кордоба вот так продолжит играть, конечно, ему…

— Не, предложение сделают, я думаю, да.

— Оно и было до сезона, до прихода «Зенита» оно было, это предложение, и он уже готов был. Кордоба входит в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков российского чемпионата. И те же практически условия, ну там плюс-минус, готовы были подтвердить для 31-летнего нападающего, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».