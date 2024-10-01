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«Барселона» сделала заявление по возвращению Френки де Йонга после травмы

«Барселона» сделала заявление по возвращению Френки де Йонга после травмы
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Каталонская «Барселона» сделала заявление по возвращению полузащитника команды Ханси Флика Френки де Йонга после травмы. Напомним, в апреле 2024 года нидерландский хавбек получил серьёзное повреждение голеностопа.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Медики разрешили вернуться Френки де Йонгу, он будет включён в заявку на игру с «Янг Бойз», — сказано в сообщении пресс-службы „Барселоны“, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между «Барселоной» и «Янг Бойз» состоится сегодня, 1 октября. Команды сыграют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне".

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