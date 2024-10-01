В «Пари НН» сообщили о восстановлении Ильи Жигулёва после травмы крестообразной связки

Врач «Пари НН» Самвел Аллахвердян рассказал о восстановлении футболиста нижегородцев Ильи Жигулёва после травмы крестообразной связки колена.

«Жигулёв вернулся в общую группу, тренируется. Возможно, сыграет за команду до зимней паузы», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.