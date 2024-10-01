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Мамаду Майга и Константин Марадишвили не сыграют за «Пари НН» в РПЛ до зимней паузы

Мамаду Майга и Константин Марадишвили не сыграют за «Пари НН» в РПЛ до зимней паузы
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Врач «Пари НН» Самвел Аллахвердян рассказал, что травмированные футболисты нижегородской команды Мамаду Майга и Константин Марадишвили не сыграют до зимней паузы.

«Майга и Марадишвили продолжают восстановление, всё идёт по плану. Но в этой части сезона они не сыграют — качество полей будет не лучшим, не хотим рисковать», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Саши Илича набрала 10 очков в 10 матчах. В ближайшем туре чемпионата России нижегородцы сыграют с «Акроном» на выезде.

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