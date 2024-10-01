Корнеев — о фоле Тормены на Лусиано: как это не красная карточка?

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что арбитр должен был удалять защитника «Краснодара» Витора Тормену за фол на нападающем «Зенита» Лусиано Гонду в матче 10-го тура РПЛ.

«Сначала он его заваливает, а затем наступает между ног. В любой лиге мира это красная карточка. Объясните, как это не красная карточка? Что нужно сделать, чтобы это была красная карточка? Двумя ногами туда прыгнуть? Никакой логике не поддаётся, что это не прямое удаление», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 28 сентября. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.