Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич объяснил, почему «Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче 10-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

«Спартак» был каким-то прижатым к земле, очень тяжёлым. И, конечно, Станкович перемудрил со схемой. И с Абеной, и с Угальде. Многие считали, что это вариант 4-4-2, но вот по расстановке это скорее 4-3-3, где Угальде был на фланге. Мы уже видели матч в этом сезоне, когда он загнал Угальде на фланг, и у него вообще мало что получалось. Тогда впереди играл Виллиан Жозе, большой нападающий. Здесь, может быть, хорошая тренировочная работа и гол забитый Николсоном [в матче] с Самарой как-то повлияли на его выбор.

Кто-то скажет, что тренер работает, ищет варианты, передвинул Литвинова в опорную зону, как многие хотели. Ну, мне кажется, и без того неидеально работающая схема «Спартака» с пониманием, куда, кому, как двигаться, у Станковича в предыдущих матчах, она была разрушена самим Станковичем в этом матче. Футболисты за короткий срок просто не поняли, как им играть и во что играть. А у «Локомотива» всё было настолько чётко отработано», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».