Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей игроков АПЛ

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов английской Премьер-лиги. Так, в общей сложности 115 футболистов АПЛ были переоценены, что увеличило их общую стоимость по лиге на € 167 млн до € 11,72 млрд.

Самыми подорожавшими игроками высшего английского дивизиона по версии Transfermarkt стали нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (+ € 20 млн, € 200 млн на сегодняшний день), вингер «Брайтона» Янкуба Минте (+ € 12 млн, € 28 млн), вингер «Ипсвича» Омари Хатчинсон (+ € 11 млн, € 18 млн), нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран (+ € 15 млн, € 35 млн) и хавбек «Челси» Коул Палмер (+ € 10 млн, 90 млн).

Отметим, что вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик теперь оценивается в € 30 млн — в два раза ниже пикового значения.