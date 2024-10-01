Защитник «Пари НН» Магкеев восстановился от травмы и может сыграть с ЦСКА

Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал, что защитник команды Станислав Магкеев восстановился от травмы и может сыграть в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 октября.

«Станислав Магкеев восстановился от повреждения. Планируется его участие в сегодняшней игре с ЦСКА», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В июне «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта со Станиславом Магкеевым по схеме «1+1». За это время защитник успел принять участие в пяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.