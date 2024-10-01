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Защитник «Пари НН» Магкеев восстановился от травмы и может сыграть с ЦСКА

Защитник «Пари НН» Магкеев восстановился от травмы и может сыграть с ЦСКА
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Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал, что защитник команды Станислав Магкеев восстановился от травмы и может сыграть в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 октября.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Станислав Магкеев восстановился от повреждения. Планируется его участие в сегодняшней игре с ЦСКА», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В июне «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта со Станиславом Магкеевым по схеме «1+1». За это время защитник успел принять участие в пяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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