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Эрлинг Холанд получил стоимость в € 200 млн по версии Transfermarkt

Эрлинг Холанд получил стоимость в € 200 млн по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги. Так, апгрейд ценника получил и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Теперь норвежец оценивается в € 200 млн, что делает его самым дорогим футболистом планеты.

Ближайшие преследователи Холанда — Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — оцениваются в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно обновленной информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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