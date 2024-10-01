В «Баварии» объяснили, почему решили нанять нового скаута

Директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о новом скауте клуба Нильсоне Шмадтке.

«Мы рады, что нам удалось привлечь Нильса Шмадтке в ФК «Бавария». У Нильса уже большой опыт в профессиональном футболе, и он обладает большим опытом в скаутинге. Мы хотим как можно раньше распознать потенциальных игроков для «Баварии», и Нильс сыграет здесь важную роль. Кроме того, Нильс будет отвечать за интенсивное взаимодействие с нашим кампусом ФК «Бавария». Мы хотели бы поблагодарить Маркуса Пилаву за два года плодотворного сотрудничества. Желаем ему всего наилучшего и успехов в его будущих начинаниях», — приводит слова Фройнда Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее должность скаута занимал Маркус Пилава и проработал около двух лет в «Баварии». Нильс Шмадтке подписал с клубом двухлетний контракт.