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В «Баварии» объяснили, почему решили нанять нового скаута

В «Баварии» объяснили, почему решили нанять нового скаута
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Директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о новом скауте клуба Нильсоне Шмадтке.

«Мы рады, что нам удалось привлечь Нильса Шмадтке в ФК «Бавария». У Нильса уже большой опыт в профессиональном футболе, и он обладает большим опытом в скаутинге. Мы хотим как можно раньше распознать потенциальных игроков для «Баварии», и Нильс сыграет здесь важную роль. Кроме того, Нильс будет отвечать за интенсивное взаимодействие с нашим кампусом ФК «Бавария». Мы хотели бы поблагодарить Маркуса Пилаву за два года плодотворного сотрудничества. Желаем ему всего наилучшего и успехов в его будущих начинаниях», — приводит слова Фройнда Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее должность скаута занимал Маркус Пилава и проработал около двух лет в «Баварии». Нильс Шмадтке подписал с клубом двухлетний контракт.

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