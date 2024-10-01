Гари Невилл назвал двух основных претендентов на чемпионский титул в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл назвал двух основных претендентов на чемпионский титул в английской Премьер-лиге. По мнению экс-футболиста «красных дьяволов», основная гонка развернётся между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

«В прошлом сезоне мы видели отличную борьбу за титул. В этом, думаю, будет не хуже. Полагаю, «Сити» отдаёт себе отчёт, кто к ним подкрадывается сзади. Нет сомнений, что это «Арсенал». «Канониры» не хотят быть хуже «горожан», не хотят позволить им думать, что дорога к титулу будет лёгкой. Но мне нравится, как всё складывается. Думаю, нас ждёт интересная борьба», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Evening Standard.

После шести туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Аренал» располагается на третьей строчке (14 очков).