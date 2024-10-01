Форвард «Милана» Леау высказался о Викторе Бонифасе перед игрой с «Байером»

25-летний крайний нападающий итальянского клуба «Милан» Рафаэл Леау поделился мыслями о форварде леверкузенского «Байера» Виктора Бонифасе в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я знаю Бонифасе, и Чуквезе говорил нам о нём на этой неделе. Он техничный и опасный нападающий. Нам придётся быть осторожными. Но мы должны быть готовы ко всей команде: все игроки «Байера» играют хорошо, защитники Гримальдо и Фримпонг. Мы не должны бояться Бонифасе, но должны уважать его мастерство», — приводит слова Леау Tuttomercatoweb.

Встреча «Милана» и «Байера» состоится сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.