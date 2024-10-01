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Форвард «Милана» Леау высказался о Викторе Бонифасе перед игрой с «Байером»

Форвард «Милана» Леау высказался о Викторе Бонифасе перед игрой с «Байером»
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25-летний крайний нападающий итальянского клуба «Милан» Рафаэл Леау поделился мыслями о форварде леверкузенского «Байера» Виктора Бонифасе в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю Бонифасе, и Чуквезе говорил нам о нём на этой неделе. Он техничный и опасный нападающий. Нам придётся быть осторожными. Но мы должны быть готовы ко всей команде: все игроки «Байера» играют хорошо, защитники Гримальдо и Фримпонг. Мы не должны бояться Бонифасе, но должны уважать его мастерство», — приводит слова Леау Tuttomercatoweb.

Встреча «Милана» и «Байера» состоится сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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