Константин Генич ответил на вопрос, что происходит с «Зенитом»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич поделился мыслями о санкт-петербургском «Зените».

«Что с «Зенитом»? Это такое горе от ума с одной стороны, с другой стороны, когда у тебя такое изобилие игроков и на каждый матч. И мне кажется, сам себя чуть-чуть переигрывает «Зенит» в подобных ситуациях. Но я бы, знаешь, на чём сделаю акцент. Сколько мы видели уже матчей. «Спартак» «Зенит» переиграл, кажется, да, так по ощущениям? Переиграл. «Динамо» не уступало «Зениту», точно, и если бы не Латышонок, могли динамовцы не проиграть. ЦСКА играл гораздо лучше «Зенита». Сейчас мы говорим, что «Краснодар» большую часть матчей играл, но за исключением первых там 50 минут и начала второго тайма. И здесь «Краснодар» играл лучше. Либо Сергей Богданович пока ещё полный каркас не выстроил с этим подбором игроков, либо перестали бояться «Зенита», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».