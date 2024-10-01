«Рубин» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды сыграют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Чумич, Вада, Кузнецов, Шабанхаджай.

«Факел»: Гудиев, Мастерной, Сенхаджи, Юрганов, Мертенс, Селе, Квеквескири, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани, Ильин.

После четырёх сыгранных туров «Рубин» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Факел» не набрал ни одного очка и занимает четвёртое место. Также в группе D выступают «Зенит» и «Акрон».