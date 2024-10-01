Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Рубин» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды сыграют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Чумич, Вада, Кузнецов, Шабанхаджай.

«Факел»: Гудиев, Мастерной, Сенхаджи, Юрганов, Мертенс, Селе, Квеквескири, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани, Ильин.

После четырёх сыгранных туров «Рубин» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Факел» не набрал ни одного очка и занимает четвёртое место. Также в группе D выступают «Зенит» и «Акрон».

Материалы по теме
Экс-игрок «Факела» Магаль высказался о положении команды в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android