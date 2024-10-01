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Константин Генич назвал лучших тренеров РПЛ после 10 туров

Константин Генич назвал лучших тренеров РПЛ после 10 туров
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Известный российский комментатор Константин Генич назвал лучших тренеров Российской Премьер-Лиги после 10 туров сезона-2024/2025.

— А Галактионов лучший тренер первой трети чемпионата?
— Я думаю, что Галактионов и Мусаев. Галактионов и «Локомотив», ну, давай так, первое место по приятному открытию этой трети, потому что его больше списывали. И тут, наверное, не верили в Галактионова, что он с этим составом сможет какую-то игру выстроить с потерей таких фундаментальных игроков. Но очень приятно, что русский костяк. Очень приятно, что классные ребята, и самое главное, вот сейчас из «Локомотива» нет какого-то негатива, может быть, потому что есть хороший результат, но есть хорошая конкуренция.

Салтыков, ну, сколько про него говорили, он лучший молодой игрок прошлого сезона, не играет, и говорит Галактионов, конкуренция, проигрывает конкуренцию. Сулейманов хорош в Кубке, но Воробьёв хорош в чемпионате. Конкуренция. Сарвели выходит и помогает. Действительно здорово выглядит, но с Батраковым сейчас конкурировать очень сложно. То же самое касается Севикяна, который пришёл. И Тикнизян с Пиняевым. Пиняев вот увидел, прочувствовал, что Тики выиграл место в составе, присел в некоторых матчах, выходил на замену, терялся где-то. И со «Спартаком» шикарная игра. И до этого была хорошая игра. И пас его на Самошникова замечательный. То есть внутренняя работа в «Локомотиве» не только Галактионова, всего тренерского штаба прекрасная, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

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