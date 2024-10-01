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Роман Широков: для меня загадка, зачем Соболев «Зениту»

Роман Широков: для меня загадка, зачем Соболев «Зениту»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Напомним, в ходе своей карьеры Широков также успел поиграть и за красно-белых, и за сине-бело-голубых.

«Для меня загадка, для чего он им нужен. Но клуб считает, что Саша им нужен — купили. Сейчас будут думать, что дальше. Мы смотрим же с одной стороны, а там есть руководство и тренерский штаб, которые видят команду каждый день. Они знают, что им надо. Может, хотят другой стиль игры. Нам сложно оценивать», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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