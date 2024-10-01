Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Краснодаром»

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» проcит рассмотреть Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) эпизод на 14-й минуте матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», когда арбитр Алексей Сухой не удалил защитника «быков» Витора Тормену за наступ в область паха нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также питерский клуб просит рассмотреть эпизод на 43-й минуте встречи, когда арбитр не удалил полузащитника Александра Черникова.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третье место, записав в свой актив 23 очка.

Материалы по теме
Константин Генич ответил на вопрос, что происходит с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android