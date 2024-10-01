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Роман Широков: Денисова сделали козлом отпущения после матча с «Локомотивом»

Роман Широков: Денисова сделали козлом отпущения после матча с «Локомотивом»
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Экс-футболист сборной России Роман Широков отреагировал на критику защитника «Спартака» Даниила Денисова по итогам последних матчей красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Вы его склоняете на все лады, будто он один играет в защите. До Даниила нужно было ещё мяч довести. Почему не спросите с атакующих игроков, которые плохо оказывали давление, с центральной линии, которую проходили. Денисов играет на своей половине поля — на финальной трети для игроков атаки «Локомотива». Я видел момент, где Николсон мог забить. Почему к нему нет вопросов? Вроде было при счёте 2:1. Ушли бы с ничьей на перерыв, а там неизвестно, как бы тогда сложилась игра. Насколько я знаю, всегда вопросы только к Денисову. Нашли в нём козла отпущения. А другие будто творят», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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