Роман Широков: Денисова сделали козлом отпущения после матча с «Локомотивом»

Экс-футболист сборной России Роман Широков отреагировал на критику защитника «Спартака» Даниила Денисова по итогам последних матчей красно-белых.

«Вы его склоняете на все лады, будто он один играет в защите. До Даниила нужно было ещё мяч довести. Почему не спросите с атакующих игроков, которые плохо оказывали давление, с центральной линии, которую проходили. Денисов играет на своей половине поля — на финальной трети для игроков атаки «Локомотива». Я видел момент, где Николсон мог забить. Почему к нему нет вопросов? Вроде было при счёте 2:1. Ушли бы с ничьей на перерыв, а там неизвестно, как бы тогда сложилась игра. Насколько я знаю, всегда вопросы только к Денисову. Нашли в нём козла отпущения. А другие будто творят», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.