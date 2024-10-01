Президент «Сьона» рассказал, когда Миранчук будет готов на все 100%

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался об адаптации полузащитника Антона Миранчука в швейцарском клубе.

— Успешно ли проходит адаптация Миранчука?

— Миранчук очень хорошо вписывается в команду.

— Будет ли готов Миранчук в следующем матче сыграть все 90 минут?

— Думаю, после международной паузы он будет готов на все 100%. Миранчук набирает обороты, — приводит слова Кристиана Константина «Спорт день за днём».

Антон Миранчук провёл за «Сьон» два матча, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн. На текущий момент «Сьон» занимает шестое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, набрав 11 очков после восьми сыгранных матчей.