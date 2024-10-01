Роман Широков: за яркой вспышкой «Спартака» последовало отрезвление

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об игре московского «Спартака» в сезоне-2024/2025. По его мнению, красно-белые сейчас выступают не очень хорошо.

«Большое влияние на игру оказывает Барко? По статистике да, но по игре… А он один из лидеров. Наверное, к нему тоже стоит предъявить претензии или задать вопросы. Есть и другие ребята, которые претендуют на роль лидеров. Что к Денисову-то привязались? «Спартак», наверное, весь не очень хорош, поэтому так и играет. За яркой вспышкой последовало отрезвление», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.