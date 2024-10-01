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Роман Широков ответил на вопрос, будет ли интрига в этом сезоне РПЛ

Роман Широков ответил на вопрос, будет ли интрига в этом сезоне РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о турнирной интриге в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Пока интрига есть. Сыграли всего 10 туров. Определились шесть команд и остальные. К 22-му туру где-то можно будет понять, будет интрига или нет. Обычно у нас не всё так просто — даже если есть к зиме отрыв шесть-семь очков, весной всё может перевернуться. Пока для зрителя всё складывается неплохо. Все пропагандировали лёгкую прогулку для «Зенита», а это не совсем так на данный момент.

У «Спартака» отрыв от лидеров в восемь очков, ЦСКА тоже чуть отстал. Но выиграют несколько матчей и могут подтянуться. Есть команды, которые в нескольких очках от лидеров. Сможет ли «Динамо» поддерживать этот темп? «Краснодар», думаю, да. По «Локомотиву» тоже не уверен, хотя там поют им дифирамбы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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