Роман Широков: «Вираж» никогда не примет Соболева

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что фанатское движение «Вираж» никогда не примет новичка «Зенита» Александра Соболева.

«Если применительно к «Виражу», то никогда не примут. Если говорить про простых болельщиков, так называемых «Кузьмичей», будет играть и забивать стабильно — будет другое отношение. Не думаю, что к нему какое-то плохое отношение.

Вы ориентируетесь на активную часть болельщиков. Для них это неприемлемо, это нормальная история. Должно было закладываться, что с ними у него никогда не будет хорошего отношения. Ребят много, наверное, 1/3 -1/2 стадиона, остальные могут нормально относиться или нейтрально. Всё зависит от него», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.