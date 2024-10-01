Объявлено расписание 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил расписание пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Матчи 1/16 финала состоятся с 15 по 17 октября.

15 октября (вторник)

17:00 мск. «Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад)

17:00 мск. «Уфа» – «Шинник» (Ярославль)

19:30 мск. «Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург)

16 октября (среда)

17:00 мск. «Тюмень» – «Алания» (Владикавказ)

17:00 мск. «Родина» (Москва) – «Спартак Кострома»

19:30 мск. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)

19:30 мск. «Сочи» – «Волга» (Ульяновск)

17 октября (четверг)

19:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)