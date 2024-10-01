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«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по итогам матча с московским «Динамо»

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по итогам матча с московским «Динамо»
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с московским «Динамо». Игра 10-го тура РПЛ завершилась в пользу столичной команды со счётом 1:0.

«Динамо» Махачкала просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 26-й минуте, когда арбитр Сергей Чебан не удалил футболиста московского «Динамо» Артура за нарушение на Валентине Пальцеве. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также клуб просит рассмотреть эпизод на 62‑й минуте, когда арбитр не назначит пенальти в ворота московской команды.

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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