Широков: в «Спартак» идёт сумасшедшее усиление — Мостовой и Самедов. Команда полетит!

Бывший российский футболист Роман Широков отреагировал на новость о стажировке Александра Мостового и Александра Самедова в тренерском штабе московского «Спартака».

«Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идёт сумасшедшее усиление — Мостовой и Самедов (речь о стажировке. — Прим. «Чемпионата»). Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть. После паузы на сборные не узнаете «Спартак». Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.