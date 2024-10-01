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Константин Генич: Артём Дзюба для меня просто открытие

Константин Генич: Артём Дзюба для меня просто открытие
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. Напомним, форвард забил свой первый гол за тольяттинский клуб в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Для меня вот это просто открытие, как чувак без подготовки самостоятельно, возможно, с каким-то специалистом, с каким-то тренером, вышел, и он же в конце матча с «Ростовом» не просто стоял в центре поля. Да, он погибал, ему было тяжело, он уже там задыхался, но он всё равно от защитника к защитнику бегал, там через не могу, на характере, понимая, что нужен результат», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

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