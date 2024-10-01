Молодёжная сборная России проведёт товарищеские матчи с командой Китая

В октябрьское «окно ФИФА» молодёжная сборная России по футболу проведёт два контрольных матча со сверстниками из Китая. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, игры пойдут 11 и 14 октября в Китае.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. ФИФА и УЕФА приняли такое решение в феврале 2022 года. Отстранение распространяется на команды всех уровней — в том числе молодёжные сборные.

Недавно в УЕФА была поднята тема о возможном возвращении России в турниры на юношеском и молодежном уровнях.