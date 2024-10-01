Билялетдинов: Джикия считает, что ему ещё надо набирать форму

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов, проходящий стажировку в «Химках», высказался о центральном защитнике подмосковной команды Георгии Джикии.

— Говорили с Джикией в «Химках»?

— Да. На тот момент он был в тренировочном процессе неделю. Перебросились парой фраз. Георгий считает, что ему ещё надо набирать форму, — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. 12 сентября 2024 года на правах свободного агента опытный российский защитник присоединился к подмосковным «Химкам». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. «Химки» после 10 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.