Невилл высказался о возможном титуле «Ливерпуля»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выдвинул новый прогноз относительно возможного чемпионства «Ливерпуля».

«Теперь нам предстоит доказать, как и два года назад, что мы можем добиться успеха в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, и, по моему мнению, нам нужно доказать это практически теми же игроками, что и два года назад, но это не тот результат, который хотели бы видеть болельщики «Ливерпуля», — приводит слова Невилла ECHO.

Напомним, в рамках 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:1. После шести сыгранных матчей «красные» возглавляют таблицу АПЛ (15 очков), на втором месте — «Манчестер Сити» (14 очков), на третьем — «Арсенал» (14 очков).