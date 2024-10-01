«Они заслуживают играть в Лиге чемпионов». Кейн — об «Астон Вилле»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение об английской команде «Астон Вилла».

«У них хорошая команда, они заслуживают играть в Лиге чемпионов после своего великолепного сезона. Я всегда рад вернуться в Англию и сыграть там. Это будет потрясающая атмосфера, это будет их первая игра в Лиге чемпионов за очень долгое время, она будет для них особенной», — приводит слова Кейна Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Гарри Кейн перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в августе 2023 года, контракт рассчитан до июня 2027 года. Также в рамках Лиги чемпионов 2 октября «Бавария» встретится с «Астон Виллой», начало матча в 22:00 мск.