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Хавбек «Краснодара» Ленини: победа над «Зенитом» придаст нам уверенности

Хавбек «Краснодара» Ленини: победа над «Зенитом» придаст нам уверенности
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что «быки» наберутся уверенности в собственных силах после победы над «Зенитом» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Победа над «Зенитом» важна для нас, это придаст нам уверенности. Мы идём от игры к игре, нам неважно, против кого играть, – всегда хотим побеждать. Мы упорно работаем, чтобы достигать положительных результатов», – приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 28 сентября. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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