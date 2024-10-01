Карпукас: «Локомотив» показывает тот результат, которого от нас не ждали

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мыслями о текущем положении железнодорожников в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Сколько туров прошло? 10? Ещё только треть чемпионата прошла — несколько игр неудачных или положительных, и всё поменяется. Так что давайте будем смотреть потом, попозже.

Разговоры о «Локомотиве» в начале сезона? Ну, да, мы сейчас показываем тот результат, которого от нас не ждали», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

После 10 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Оренбургом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 16:30 мск.