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Карпукас: «Локомотив» показывает тот результат, которого от нас не ждали

Карпукас: «Локомотив» показывает тот результат, которого от нас не ждали
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мыслями о текущем положении железнодорожников в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Сколько туров прошло? 10? Ещё только треть чемпионата прошла — несколько игр неудачных или положительных, и всё поменяется. Так что давайте будем смотреть потом, попозже.

Разговоры о «Локомотиве» в начале сезона? Ну, да, мы сейчас показываем тот результат, которого от нас не ждали», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

После 10 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Оренбургом». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 16:30 мск.

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