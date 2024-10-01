Экс-тренер «Спартака» Слишкович высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мыслями о судействе в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался об использовании системы VAR.

«Ошибки всегда были и будут, не только у судей. Надо работать над собой. Конечно, в первых турах РПЛ были ошибки. Но так было и 30 лет назад, и год назад. К сожалению, от этого никуда не уйти — человеческий фактор.

Хорошо, когда компьютер может помочь судье определить офсайд или взятие ворот. Но я против, чтобы VAR вмешивался в определение пенальти и карточек. Если бы после игр не было вопросов к решению судей, я бы всё понял. Но вопросы есть даже с VAR. Эта технология не решила все проблемы и разговоры о судействе», — приводит слова Слишковича Sport24.

С 2022 по 2024 год боснийский специалист занимал должность ассистента тренера в «Спартаке». Слишкович исполнял обязанности главного тренера красно-белых с апреля по май 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 10 матчей, в которых пять раз одержал победу, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.