Генич: болельщики «Зенита» забросали разными субстанциями Караваева, но это не его ошибка

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о допущенной защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым ошибке в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Я не считаю, что это ошибка Караваева. Чисто по футбольному Слава играл нормально. То есть, когда идёт возврат мяча в штрафную, не каждый нападающий, единицы и только высокого класса заранее прочитают ситуацию, как это сделал Кордоба. Потому что если бы Слава обрабатывал, кто-то бы мог влететь, подхватить, войти в штрафную. Если бы Слава продлевал там мяч головой назад на угловой, ему бы свои же игроки сказали: что ты суетишься, ты чего, тебя никто не атакует, успокойся. И вариант у Славы был либо выбить в сторону, он этого не сделал, но так как это шли последние минуты и «Краснодар» поддавливал, но Слава видел спокойно ситуацию, что можно сбросить назад.

Я думаю, что, рассматривая этот гол со стороны «Зенита», безусловно, болельщики там забросали разными субстанциями Караваева, что он привёз гол в свои ворота. А если со стороны «Краснодара» — это потрясающая работа Кордобы, заранее просчитать, оценить, ускориться своевременно и опередить Латышонка, это вообще блеск», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».