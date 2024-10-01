«Рубин» — «Факел»: Ильин вывел гостей вперёд на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 16:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте «Факел» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Владимир Ильин.

После четырёх сыгранных туров «Рубин» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Факел» не набрал ни одного очка и занимает четвёртое место. Также в группе D выступают «Зенит» и «Акрон».