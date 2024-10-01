Круговой — об уходе Давилы из ЦСКА: ушёл и не попрощался, даже в командный чат не написал

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе из армейской команды Виктора Мендеса и Виктора Давилы. По его словам, с Мендесом он не успел полноценно пересечься в ЦСКА, а Давила ушёл некрасиво — даже не попрощался с командой в общем чате, просто не вернулся.

«Потери Давилы и Мендеса? С Виктором Мендесом я так и не сыграл ни разу, поэтому на его счёт ничего не могу сказать. А вот Давила как-то очень быстро ушёл и не попрощался, даже в командный чатик ничего не написал. Уехал и после сборной не вернулся», — приводит слова Данила Кругового интернет-портал Legalbet.

Напомним, прошлым клубом Кругового был «Зенит». В ЦСКА Данил перебрался на правах свободного агента по истечении контракта с сине-бело-голубыми.