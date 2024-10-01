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Титов: в матче с «Локомотивом» впервые в этом сезоне «Спартак» уступил по игре

Титов: в матче с «Локомотивом» впервые в этом сезоне «Спартак» уступил по игре
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые по делу проиграли «Локомотиву» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Плохо, что поражение было по делу. Первый матч в этом сезоне, когда «Спартак» уступил по игре. Для этого есть тренерский штаб, чтобы сделали анализ игры. Надеюсь, что мы увидим совсем другой «Спартак», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялся 28 сентября. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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