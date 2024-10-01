Титов: в матче с «Локомотивом» впервые в этом сезоне «Спартак» уступил по игре

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые по делу проиграли «Локомотиву» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Плохо, что поражение было по делу. Первый матч в этом сезоне, когда «Спартак» уступил по игре. Для этого есть тренерский штаб, чтобы сделали анализ игры. Надеюсь, что мы увидим совсем другой «Спартак», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоялся 28 сентября. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.