«Мы будем прессинговать». Кейн — о предстоящей игре с «Астон Виллой»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение относительно предстоящего матча с «Астон Виллой».

«Мы стараемся доминировать в каждой игре и играть в свой стиль. Мы будем прессинговать высоко и пытаться отобрать мяч. И, надеюсь, забьём несколько голов, больше, чем в матче с «Байером», — приводит слова Кейна Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2 октября немецкий клуб сыграет с «Астон Виллой» (22:00 мск). В 1-м туре Лиги чемпионов «Бавария» обыграла хорватский клуб «Динамо» Загреб со счётом 9:2, поставив рекорд по забитым голам в турнире.