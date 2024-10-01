Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы будем прессинговать». Кейн — о предстоящей игре с «Астон Виллой»

«Мы будем прессинговать». Кейн — о предстоящей игре с «Астон Виллой»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение относительно предстоящего матча с «Астон Виллой».

«Мы стараемся доминировать в каждой игре и играть в свой стиль. Мы будем прессинговать высоко и пытаться отобрать мяч. И, надеюсь, забьём несколько голов, больше, чем в матче с «Байером», — приводит слова Кейна Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2 октября немецкий клуб сыграет с «Астон Виллой» (22:00 мск). В 1-м туре Лиги чемпионов «Бавария» обыграла хорватский клуб «Динамо» Загреб со счётом 9:2, поставив рекорд по забитым голам в турнире.

Материалы по теме
«Бавария» и «Байер» сыграли вничью в матче 5-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android