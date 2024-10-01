Сенников: «Спартака» не будет в тройке РПЛ — «Зенит», «Локо» и «Краснодар» сильнее во всём

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников спрогнозировал результат московского «Спартака» в РПЛ сезона-2024/2025. По его мнению, красно-белые займут пятое или шестое место. Сенников заявил, что «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» точно финишируют в таблице чемпионата выше «Спартака».

«Спартак» и ЦСКА должны быть как раз пятые-шестые. Тут и смена тренеров, и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы найти свой футбол. Не вижу, чтобы «Спартак» был в тройке, потому что нет стабильности. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям. Если у них не будет спада, то «Спартак» не сможет их обогнать», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.