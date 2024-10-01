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Экс-тренер «Челси» Поттер: работать в «Манчестер Юнайтед» всегда сложно

Экс-тренер «Челси» Поттер: работать в «Манчестер Юнайтед» всегда сложно
Getty Images
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Бывший главный тренер «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер высказался о результатах «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2024/2025. В матче 6-го тура АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

«Работа в «Манчестер Юнайтед» всегда сложная. Таковы реалии Премьер-лиги. Если вы возглавляете такой большой клуб, как «Ман Юнайтед», и находитесь за пределами топ-6, то столкнётесь с пристальным давлением. Иной раз нужно обращать внимание не только на результат, но и на игру. После проигранного матча все расстроены.

Футбол — это эмоции, чувства, и болельщикам бывает обидно в такие моменты. Тогда они ищут кого-то, кого можно обвинить в неудачах. Бывает, что выбор падает на тренера. Но иногда мы все совершаем ошибки. Никто из нас не идеален», — приводит слова Поттера британское онлайн-издание Independent.

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