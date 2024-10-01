«Я с нетерпением жду игру». Элмас — о предстоящем матче с «Ювентусом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Элиф Элмас высказал мнение по поводу предстоящей игры с итальянским клубом «Ювентус».

«Ювентус» очень хорошо защищается, что видно по текущей статистике, но в атаке они также очень гибки и представляют реальную угрозу — в целом это хорошая команда. Я с нетерпением жду игру, она, безусловно, будет захватывающей, особенно учитывая, что мы здесь, в Лейпциге, перед нашими собственными болельщиками», — приводит слова Элмаса Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Элиф Элмас перешёл из «Наполи» в немецкий клуб в 2023 году, контракт с полузащитником рассчитан до 2028 года. В рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2 октября немецкий «РБ Лейпциг» встретится с итальянским «Ювентусом», начало матча в 22:00 мск.