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Рубин — Факел 0:1, результат матча 5-го тура группового этапа Кубка России 1 октября 2024 года

«Рубин» дома проиграл «Факелу» в матче Кубка России
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 19'    

На 19-й минуте «Факел» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Владимир Ильин.

После четырёх сыгранных туров «Рубин» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Факел» набрал три очка и занимает четвёртое место. Также в группе D выступают «Зенит» и «Акрон».

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