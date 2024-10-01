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Тен Хагу будет выплачено около £ 17,5 млн в случае досрочного увольнения из «МЮ» — Мартин

«Манчестер Юнайтед» выплатит £ 17,5 млн (€ 21 млн) главному тренеру команды Эрику тен Хагу в случае его досрочного увольнения с этой должности. Об этом сообщает журналист Ричард Мартин в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «красных дьяволов» выплатило бы нидерландскому специалисту £ 10 млн (€ 12 млн), если бы приняло решение о его увольнении минувшим летом. Однако летом трудовое соглашение тен Хага было пролонгировано до 2026 года.

Подчёркивается, что £ 17,5 млн является половиной суммы, которую сэкономил «Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 сотрудников в рамках оптимизации затрат.

После шести туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали семь очков и занимают 13-е место.

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