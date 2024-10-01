Спартак Гогниев выделил плюсы российского футбола, а также озвучил недостаток

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился своим мнением относительно преимуществ и недостатков российского футбола.

«Пока был без клуба, много следил за российским футболом. Мне нравится, что многие команды начали играть в атаку, что стало забиваться много голов. Единственное, что не совсем нравится и удивляет, — это некоторые решения VAR. В играх столько остановок делается, а решения всё равно порой вызывают сомнения», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Гогниев вернулся в «Аланию» в сентябре 2024 года. Ранее Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую лигу, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. Позже тренер успел поработать в подмосковных «Химках», откуда ушёл со скандалом.

«Алания» после 12 туров Мелбет Первой лиги занимает 16-е место, набрав 11 очков.