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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого с разгромным счётом проиграл в матче Лиги чемпионов АФК

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого с разгромным счётом проиграл в матче Лиги чемпионов АФК
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Завершился матч 2-го тура зоны «Восток» Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Джохор Дарул Тазим» (Малайзия) и китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась проигрышем подопечных Слуцкого со счётом 0:3.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 15:00 МСК
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Окончен
3 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Айман – 11'     2:0 Обрегон – 26'     3:0 Муньис – 80'    

На 11-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник Ариф Айман. На 26-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Хорхе Обрегон. На 80-й минуте полузащитник Хуан Муньис довёл счёт до разгромного.

После двух матчей «Шанхай Шэньхуа» набрал три очка и занимает пятое место в зоне «Восток». «Джохор Дарул Тазим» заработал четыре очка и располагается на второй строчке.

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