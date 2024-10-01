«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого с разгромным счётом проиграл в матче Лиги чемпионов АФК

Завершился матч 2-го тура зоны «Восток» Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Джохор Дарул Тазим» (Малайзия) и китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась проигрышем подопечных Слуцкого со счётом 0:3.

На 11-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник Ариф Айман. На 26-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Хорхе Обрегон. На 80-й минуте полузащитник Хуан Муньис довёл счёт до разгромного.

После двух матчей «Шанхай Шэньхуа» набрал три очка и занимает пятое место в зоне «Восток». «Джохор Дарул Тазим» заработал четыре очка и располагается на второй строчке.

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